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В Кяхте предлагают одеться, как монгольский воин

В Кяхте предлагают одеться, как монгольский воин
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Музее российско-монгольской дружбы открылась «Воин Чингисхана ХIV в.»

С 30 января по 9 февраля в Кяхте работает интерактивная выставка «Воин Чингисхана ХIV в.». Это первый совместный проект музея российско-монгольской дружбы (Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А.Обручева) и военно-исторического клуба «Каганат» (Улан-Удэ).

Как отмечают сотрудники музея, посетив эту выставку можно представить, как выглядел монгольский воин-батур 700 лет назад. Руководителем интерактивной выставки «Воин Чингис Хана. ХIV в.» стал студент истфака БГУ Дмитрий Тесла.

На выставке представлена одноименная музейно-образовательная программа, а также тренинг-практикум по облачению в обмундирование монгольского воина 14 века, сообщает пресс-служба Музея российско-монгольской дружбы.
музей
 
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