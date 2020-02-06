Спасатели восстанавливают мост на хребте Хамар-Дабана

Прошлым летом мост «Связной» был смыт во время паводка



В выходные спасатели и ветераны туристского движения провели первый этап ремонтно-восстановительных работ на переправе через реку Лангутай, хребет Хамар-Дабан в Слюдянском районе Иркутской области.



Как сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде, летом прошлого года в результате паводка мост «Связной», построенный спасателями и добровольцами в 2016 году, был смыт течением реки Лангутай. Конструкция моста изрядно пострадала, но удержалась на тросах левого берега.



- Мы выдолбили мост изо льда и подняли его при помощи лебёдки и альпснаряжения, закрепив конструкцию на прежнем месте. На июнь этого года запланирован второй этап работ. Нужно будет восстановить перила и перекладины, то есть подготовить мост к активному использованию в туристский сезон, - рассказал спасатель 1 класса Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО Михаил Моргач.

