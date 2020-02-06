Организаторы благодарят всех за участие в акции по сбору новогодних ёлок
Новогодняя ёлка с площади Советов обретёт вторую жизнь в виде удобрения для новых деревьев в лесосаду. Об этом сообщают общественники в соцсети.
- Победитель по сбору ёлок получил свой приз. Это Виктория из городского лесхоза. Она привезла целый КамАЗ сосен - и это еще не всё. Сосны с главной ёлки на площади Советов. Спасибо всем за участие в акции по сбору новогодних ёлок, - поделилась экоактивист Ольга Архипова «Вконтакте».
Ольга готова постоянно принимать всё то, что способно перегнить: обрезки деревьев, кустов, траву, листву, кухонные отходы. Впереди весна – сезон сухой травы и обрезков от деревьев и кустов.
Ольга отмечает, что примет указанное в любое время в любых объёмах, только без мусора, который не гниёт.
Как сообщал «Байкал-Daily», ёлку убрали с площади Советов 31 января.
Ёлка с главной площади Улан-Удэ пойдёт на удобрения
Общество, Фото:
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