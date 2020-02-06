В Иркутске создадут фильм о ветеранах Великой Отечественной разных национальностей

Работа пройдёт в рамках проекта «Победа – одна на всех!»



В Иркутске ведётся работа над проектом «Победа – одна на всех!», посвящённым памяти участников Великой Отечественной войны. Работу над проектом ведут администрация города совместно с Иркутским филиалом всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» и национально-культурными организациями Иркутска.



Основной целью проекта инициаторы обозначили консолидацию иркутского городского сообщества вокруг интернациональной идеи Великой Победы советского многонационального народа в войне 1941–1945 гг.



- Советские воинские подразделения комплектовались на интернациональной основе. Представители разных регионов страны совершали одинаковые героические подвиги. Добровольцами уходили на фронт воины из всех советских республик, в том числе малочисленных народов Севера. Такой проект позволит молодому поколению укрепить в нашем многонациональном городе межэтническое и межконфессиональное согласие, повысить уровень культуры и толерантности жителей. Самая главная цель – это связь поколений, история и патриотическое воспитание молодёжи, – подчеркнули организаторы проекта.



В рамках проекта «Победа – одна на всех!» представители национально-культурных центров, в том числе молодёжных отделений, студенты, представители волонтёрских студенческих движений, преподаватели ВГИК планируют подготовить видеоролики о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей. К празднованию памятной даты видеоролики опубликуют в социальных сетях с хэштегом #ИркутскПобедаоднанавсех! Также инициаторы проекта смонтируют единый фильм «Победа – одна на всех!», который будет представлен в рамках кинолектория проекта «Наша история» Русского национального благотворительного общественного фонда имени Святителя Иннокентия (Иркутского).



Проект будет представлен на координационном совете при мэре города Иркутска по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

