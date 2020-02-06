 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Февраля

05 Февраля

Популярное

В Иркутске создадут фильм о ветеранах Великой Отечественной разных национальностей

В Иркутске создадут фильм о ветеранах Великой Отечественной разных национальностей
Общество,  Фото:pixabay.com
Работа пройдёт в рамках проекта «Победа – одна на всех!»

В Иркутске ведётся работа над проектом «Победа – одна на всех!», посвящённым памяти участников Великой Отечественной войны. Работу над проектом ведут администрация города совместно с Иркутским филиалом всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» и национально-культурными организациями Иркутска.

Основной целью проекта инициаторы обозначили консолидацию иркутского городского сообщества вокруг интернациональной идеи Великой Победы советского многонационального народа в войне 1941–1945 гг.

- Советские воинские подразделения комплектовались на интернациональной основе. Представители разных регионов страны совершали одинаковые героические подвиги. Добровольцами уходили на фронт воины из всех советских республик, в том числе малочисленных народов Севера. Такой проект позволит молодому поколению укрепить в нашем многонациональном городе межэтническое и межконфессиональное согласие, повысить уровень культуры и толерантности жителей. Самая главная цель – это связь поколений, история и патриотическое воспитание молодёжи, – подчеркнули организаторы проекта.

В рамках проекта «Победа – одна на всех!» представители национально-культурных центров, в том числе молодёжных отделений, студенты, представители волонтёрских студенческих движений, преподаватели ВГИК планируют подготовить видеоролики о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей. К празднованию памятной даты видеоролики опубликуют в социальных сетях с хэштегом #ИркутскПобедаоднанавсех! Также инициаторы проекта смонтируют единый фильм «Победа – одна на всех!», который будет представлен в рамках кинолектория проекта «Наша история» Русского национального благотворительного общественного фонда имени Святителя Иннокентия (Иркутского).

Проект будет представлен на координационном совете при мэре города Иркутска по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
75 лет Победы ветераны ВОВ видео фильм Иркутск проект малочисленные народы Герои Советского Союза
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Север Бурятии присоединился к акции «Блокадный хлеб»
Север Бурятии присоединился к акции «Блокадный хлеб»
Общество, 06.02.2020
Школьникам рассказали о подвиге ленинградцев
В Агинском Бурятском округе награждены 62 человека
В Агинском Бурятском округе награждены 62 человека
Общество, 06.02.2020
Они получили федеральные, краевые и окружные награды и удостоились профессиональных званий
В Бурятии состоится конкурс талантов «Подвиги героев в сердце на века!»
В Бурятии состоится конкурс талантов «Подвиги героев в сердце на века!»
Общество, 06.02.2020
Конкурс проходит в рамках международного фестиваля искусств «Мо-Ре-Соль»
Чита примет международный конкурс народных оркестров и ансамблей
Чита примет международный конкурс народных оркестров и ансамблей
Общество, 06.02.2020
Музыкальный конкурс имени Н.П. Будашкина проводится раз в три года
В школах Улан-Удэ продолжается «Марафон здоровья»
В школах Улан-Удэ продолжается «Марафон здоровья»
Общество, 06.02.2020
В столице Бурятии проходит акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся
В Иркутской области назвали добровольцев года
В Иркутской области назвали добровольцев года
Общество, 06.02.2020
Победителями стали 59 лучших добровольцев и 6 волонтёрских центров
В улан-удэнском СИЗО соревновались в лепке фигур
В улан-удэнском СИЗО соревновались в лепке фигур
Общество, 06.02.2020
Мероприятие было посвящено празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Кяхте предлагают одеться, как монгольский воин
В Кяхте предлагают одеться, как монгольский воин
Общество, 06.02.2020
В Музее российско-монгольской дружбы открылась «Воин Чингисхана ХIV в.»
Спасатели восстанавливают мост на хребте Хамар-Дабана
Спасатели восстанавливают мост на хребте Хамар-Дабана
Общество, 06.02.2020
Летом прошлого года мост «Связной» был смыт во время паводка
Ёлка с главной площади Улан-Удэ пойдёт на удобрения
Ёлка с главной площади Улан-Удэ пойдёт на удобрения
Общество, 06.02.2020
Организаторы благодарят всех за участие в акции по сбору новогодних ёлок
В школе в Бурятии неправильно хранили крупу
В школе в Бурятии неправильно хранили крупу
Общество, 06.02.2020
Школе выдано предписание об устранении нарушений
В Бурятии осуждённые написали предметные олимпиады
В Бурятии осуждённые написали предметные олимпиады
Общество, 06.02.2020
Олимпиады прошли по химии, биологии, русскому и английскому языкам
Иркутская зоогалерея показала фото «наглых» черепах
Иркутская зоогалерея показала фото «наглых» черепах
Общество, 06.02.2020
Черепахи ходят по голове крокодила  
«Земские учителя» из Бурятии готовы переехать в Забайкалье
«Земские учителя» из Бурятии готовы переехать в Забайкалье
Общество, 06.02.2020
Об этом сообщили в профильном министерстве Забайкальского края

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^