В школе в Бурятии неправильно хранили крупу

Школе выдано предписание об устранении нарушений



В Енхорской средней школе выявлено нарушение правил закупки и хранения крупы.



- В учреждении хранилась крупа без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также не имеющая маркировки. Это является нарушением ст. 3,5 федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. Школе выдано предписание об устранении нарушений.

