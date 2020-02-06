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«Земские учителя» из Бурятии готовы переехать в Забайкалье

«Земские учителя» из Бурятии готовы переехать в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в профильном министерстве Забайкальского края

Педагоги из разных регионов, в том числе из Бурятии, заинтересовались переездом в Забайкалье по программе «Земский учитель». Заявки на конкурсный отбор подали уже 193 учителя, сообщили в краевом минобразования.

Среди педагогов, заинтересовавшихся переездом в Забайкалье по программе «Земский учитель», жители республик Бурятия и Тыва, Ставропольского, Краснодарского и Хабаровского краёв, Тверской, Омской, Челябинской и Иркутской областей и города Севастополь.

Сейчас специалисты минобразования отрабатывают с заявителями дальнейшую подачу документов на участие в конкурсном отборе.

На сегодняшний день на участие в конкурсе уже подано 64 пакета документов от педагогов из Забайкалья, регионов Дальневосточного федерального округа, Ульяновской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», проект «Земский учитель» предполагает единовременную выплату педагогам, переехавшим в сельскую местность. В регионах ДФО эта выплата – 2 миллиона рублей. В Бурятии на этот год открыто 30 вакансий, в соседнем Забайкальском крае – 22.


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