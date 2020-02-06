Об этом сообщили в профильном министерстве Забайкальского края
Педагоги из разных регионов, в том числе из Бурятии, заинтересовались переездом в Забайкалье по программе «Земский учитель». Заявки на конкурсный отбор подали уже 193 учителя, сообщили в краевом минобразования.
Среди педагогов, заинтересовавшихся переездом в Забайкалье по программе «Земский учитель», жители республик Бурятия и Тыва, Ставропольского, Краснодарского и Хабаровского краёв, Тверской, Омской, Челябинской и Иркутской областей и города Севастополь.
Сейчас специалисты минобразования отрабатывают с заявителями дальнейшую подачу документов на участие в конкурсном отборе.
На сегодняшний день на участие в конкурсе уже подано 64 пакета документов от педагогов из Забайкалья, регионов Дальневосточного федерального округа, Ульяновской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», проект «Земский учитель» предполагает единовременную выплату педагогам, переехавшим в сельскую местность. В регионах ДФО эта выплата – 2 миллиона рублей. В Бурятии на этот год открыто 30 вакансий, в соседнем Забайкальском крае – 22.
«Земские учителя» из Бурятии готовы переехать в Забайкалье
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Летом прошлого года мост «Связной» был смыт во время паводка
Организаторы благодарят всех за участие в акции по сбору новогодних ёлок
Школе выдано предписание об устранении нарушений
Олимпиады прошли по химии, биологии, русскому и английскому языкам
Черепахи ходят по голове крокодила
Об этом сообщили в профильном министерстве Забайкальского края
В голосовании за тротуарную плитку из отходов выявили «искусственные» голоса
Эстафета охватит все муниципальные образования района
На эти цели будет выделено более 94 млн рублей
В Бурятии отдохнул известный испанский учёный
В ролике пошутили над застройщиками, узнавшими о дальневосточной ипотеке
Елена Загребельная любит горные походы и увлекается спортивным ориентированием
Трём несовершеннолетним отменили условное осуждение и сняли судимости
Восстановительные работы обещают провести весной
В этом году служба планирует совершить 104 выезда с охватом 910 граждан