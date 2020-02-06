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В список читинцев-героев попал Леонид Брежнев

В список читинцев-героев попал Леонид Брежнев
Общество, 
Также среди них вдохновитель «Повести о настоящем человеке»

Первый сводный список читинцев-героев появился на сайте администрации Читы. В него включены те, кто жил, работал, служил, учился в столице Забайкалья или был погребён в городе. Это Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и Герои России.

В список вошли сведения о 100 персонах. Среди них 87 героев СССР, 9 героев России и 4 героев, чьи биографии требуют уточнения. Героями, связанными с Читой, оказались маршалы Александр Михайлович Василевский, Иван Степанович Конев, Родион Яковлевич Малиновский; легендарный лётчик Алексей Петрович Маресьев; а также генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

В юбилейный год Великой Победы о многих из них будет предоставлена более подробная информация. Замечания и предложения по списку ждут по электронной почте: L57ai@mail.ru 
75 лет Победы Чита Герои Советского Союза Герой России
 
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