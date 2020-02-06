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В Агинском Бурятском округе награждены 62 человека

В Агинском Бурятском округе награждены 62 человека
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Они получили федеральные, краевые и окружные награды и удостоились профессиональных званий

5 февраля в Агинском Бурятском округе награждены 62 человека на итоговом совещании администрации. Им вручены награды Совета Федерации, правительства Забайкальского края, законодательного собрания, администрации округа. Многие удостоены профессиональных званий.

Почётная грамота Совета Федерации ФС РФ - Базаржапова Цыпылма, глава СП «Хойто-Ага»

Медаль «Совет Федерации. 25 лет» - Тудупов Бальжинима, генеральный директор ООО «Тубаир»

Благодарность председателя Совета Федерации ФС РФ - Дашин Андрей, председатель Думы городского округа «Посёлок Агинское»

Благодарственное письмо члена Совета Федерации ФС РФ - Лубсанова Туяна, глава СП «Таптанай»; Жаргалова Бальжинима, заместитель начальника МРИ ФНС РФ

Медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» - Сультимов Чингиз, лама Агинского дацана

«Заслуженный работник АПК Забайкальского края» - Санжаев Самбу, старший чабан АК «Кусочи»

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» - Содномдашиева Цыремжит, генеральный директор ООО «Тепловик»

«Заслуженный работник социальной защиты населения Забайкальского края» - Балданова Валентина, начальник управления ПФР в АБО

«Заслуженный артист Забайкальского края» - Цыбенова Бальжима, артист МУК «Агинский театр ДалиТЭ»

«Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского края» - Даширинчинова Цыцыгма, старшая медицинская сестра терапевтического отделения ГБУЗ «Забайкальская краевая туберкулезная больница»

«Заслуженный работник ОМСУ Забайкальского края» - Никитина Ольга, главный специалист администрации СП «Боржигантай»

«Заслуженный учитель Забайкальского края» - Батоболотова Соелма, учитель МОУ «Агинская СОШ № 2»

«Заслуженный врач Забайкальского края» - Бутитова Цыремжит, врач-физиотерапевт ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ»

«Заслуженный работник ОМСУ Забайкальского края» - Трифонова Валентина, главный специалист администрации СП «Хара-Шибирь»

Премия Забайкальского края - Гомбоева Цырендулма, учитель физики Цаган-Ольской СОШ

«Почетный житель Агинского Бурятского округа» - Чернинова Валентина, специалист по кадрам ГУСО «Дульдургинский комплексный центр социального обслуживания населения «Наран», СП «Дульдурга»

Знак «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» - Цыбенов Рабдан, с. Хара-Шибирь

В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания Российской Федерации Баир Жамсуев, исполняющий обязанности председателя правительства Забайкальского края Сергей Нехаев, председатель законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов, Герой Труда РФ Далай Гунгаев, члены правительства региона, депутаты законодательного собрания, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных районов, поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий округа, образовательных организаций, предприятий, учреждений, духовенства и СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
награждение Агинский Бурятский округ
 
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