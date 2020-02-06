На эти цели будет выделено более 94 млн рублей
В этом году в городских школах № 18, 22 и 57 появятся стадионы, сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
В общей сложности на эти цели из федерального, республиканского и местного бюджета будет выделено более 94 млн рублей.
- Сейчас на территориях этих школ находятся старые футбольные поля, которые не соответствуют современным требованиям для полноценного и качественного проведения образовательного процесса, - пояснили в комитете.
На стадионах будут обустроены футбольные поля площадью: 100х50 м - в школе № 18, 60х30 м - в школах № 22 и № 57.
Кроме этого, в школе № 18 будут сделаны беговые дорожки и ямы для прыжков, в № 22 и № 57 - универсальная спортплощадка, площадка для уличных тренажеров, малая хоккейная коробка, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, уличный спортивный комплекс, трибуна на 100 мест.
Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».
Три школьных стадиона построят в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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