Испанец снял ролик о каникулах в Бурятии

В трёхминутном ролике показаны природные красоты, горные вершины и солнечная обсерватория. Видео частично снято с помощью квадрокоптера.











На YouTube появилось видео испанца Альберто Арзака, который недавно побывал в Тункинском районе Бурятии. «Короткие зимние каникулы в Бурятии», поделился он.Судя по всему, учёный Альберто Арзак работает в Сибирском федеральном университете в Красноярске. Приехал он сюда по специальной программе.Красноярские СМИ пишут, что испанский дендрохронолог Альберто Арзак живёт у них в городе уже три года — за это время он стал заведующим лабораторией Сибирского федерального университета, написал восемь статей и побывал в 11 экспедициях.«Он изучает анатомию деревьев, и в поисках нужных образцов объездил Сибирь, побывал на Алтае и Байкале, видел медведей и извержение вулкана, а однажды его даже приняли за браконьера», - сообщает newslab.ru.- Меня всегда интересовала наука, природа, животные, геология — вся моя жизнь вела меня к тому, чтобы я стал ученым. Ещё в детстве мы с бабушкой и дедушкой ходили в походы в лес, собирали камни, растения. После школы я изучал биологию в Венесуэле, потом получил степень магистра и PhD в Испании, а потом уже приехал в Россию по программе «Постдок СФУ». Поначалу я специализировался на экологии растений и менеджменте экосистем, но потом судьба свела меня с профессором дендрохронологии, который предложил мне попробовать себя в этом деле, и все закрутилось. Я начал исследования, добился неплохих результатов, удачно опубликовал статью и продолжил работать в этом направлении, - рассказал иностранец в интервью изданию newslab.ru.Помимо науки и путешествий по России, Альберто увлекается боевыми искусствами — айкидо и кендо.