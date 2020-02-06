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Сотрудница МЧС покорила все горные вершины Бурятии

Сотрудница МЧС покорила все горные вершины Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Елена Загребельная любит горные походы и увлекается спортивным ориентированием

Радиотелефонист пожарно-спасательной части № 5 Улан-Удэ Елена Загребельная покорила все горные вершины Бурятии. Она пять раз восходила на самую высочайшую вершину Саян – хребет Мунку-Сардык, высота которого 3491 метр. Также девушка увлекается спортивным ориентированием. В 2019 году девушка получила 1 разряд по этому виду спорта.

Заниматься спортом, покорять вершины, – всё это привил с детства ей её отец – спасатель Валерий Татарников.

- Мой отец всегда был для меня примером, вдохновителем, воспитателем. Он работал начальником поисково-спасательного отряда Гусиноозёрска, совсем недавно вышел на пенсию. Всегда приходил на помощь тем, кто нуждался в этом – в лесу, в горах, на воде. Отец стал основоположником сложившихся представлений, что нужно помогать людям, быть полезной обществу, вести здоровый образ жизни, - рассказала Елена.

Занятия спортом помогают ей быть сильнее, выносливее, развивают скорость реакции. Эти качества необходимы и в работе. Она точно знает, что от её оперативных действий, зависят жизни людей. Не случайно, она дважды становилась лучшей по профессии – по итогам 2015 и 2019 годов.

- Туризм, альпинизм, лыжные гонки – каждому из этих видов спорта она уделяет важное значение. За её плечами – сотни соревнований, в арсенале – медали, грамоты и кубки.

Неравнодушная к чужой беде, профессионал своего дела, любимая жена и заботливая мама – именно так можно охарактеризовать Елену Загребельную, - так рассказывают о своей сотруднице в пресс-службе МЧС по Бурятии.

В свободное от дежурства время, она занимается спортом, чтобы вновь покорять новые вершины.

- Ближайшая цель – сходить с семьёй на Шумак, (прим. – долина источников в Бурятии, высота 1558 метров над уровнем моря), - поделилась планами на будущее Елена.
МЧС горы
 
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