Елена Загребельная любит горные походы и увлекается спортивным ориентированием
Радиотелефонист пожарно-спасательной части № 5 Улан-Удэ Елена Загребельная покорила все горные вершины Бурятии. Она пять раз восходила на самую высочайшую вершину Саян – хребет Мунку-Сардык, высота которого 3491 метр. Также девушка увлекается спортивным ориентированием. В 2019 году девушка получила 1 разряд по этому виду спорта.
Заниматься спортом, покорять вершины, – всё это привил с детства ей её отец – спасатель Валерий Татарников.
- Мой отец всегда был для меня примером, вдохновителем, воспитателем. Он работал начальником поисково-спасательного отряда Гусиноозёрска, совсем недавно вышел на пенсию. Всегда приходил на помощь тем, кто нуждался в этом – в лесу, в горах, на воде. Отец стал основоположником сложившихся представлений, что нужно помогать людям, быть полезной обществу, вести здоровый образ жизни, - рассказала Елена.
Занятия спортом помогают ей быть сильнее, выносливее, развивают скорость реакции. Эти качества необходимы и в работе. Она точно знает, что от её оперативных действий, зависят жизни людей. Не случайно, она дважды становилась лучшей по профессии – по итогам 2015 и 2019 годов.
- Туризм, альпинизм, лыжные гонки – каждому из этих видов спорта она уделяет важное значение. За её плечами – сотни соревнований, в арсенале – медали, грамоты и кубки.
Неравнодушная к чужой беде, профессионал своего дела, любимая жена и заботливая мама – именно так можно охарактеризовать Елену Загребельную, - так рассказывают о своей сотруднице в пресс-службе МЧС по Бурятии.
В свободное от дежурства время, она занимается спортом, чтобы вновь покорять новые вершины.
- Ближайшая цель – сходить с семьёй на Шумак, (прим. – долина источников в Бурятии, высота 1558 метров над уровнем моря), - поделилась планами на будущее Елена.
Сотрудница МЧС покорила все горные вершины Бурятии
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