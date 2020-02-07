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В Бурятии местами 3-8 градусов мороза

В Бурятии местами 3-8 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 февраля по республике преимущественно без осадков

Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 23-28, местами 29-34, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности 16-21, днём 12-17, местами 3-8 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 25-27, днём 13-15 мороза.
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