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В Бурятии золотой знак ГТО помог осуждённым подросткам

В Бурятии золотой знак ГТО помог осуждённым подросткам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Трём несовершеннолетним отменили условное осуждение и сняли судимости

В конце июня 2019 года на Центральном стадионе Бурятии несовершеннолетние, состоящие на учёте, сдали нормативы ГТО. Это челночный бег, кросс на 5 км., наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища лёжа на спине и прыжки в длину с места.

Трое ребят по результатам испытаний показали отличную физическую форму и стали обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО.

Этим ребятам в связи с примерным поведением, хорошей учёбой отменено условное осуждение. С них сняты судимости, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.


осужденные ГТО спорт
 
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