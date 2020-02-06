Трём несовершеннолетним отменили условное осуждение и сняли судимости
В конце июня 2019 года на Центральном стадионе Бурятии несовершеннолетние, состоящие на учёте, сдали нормативы ГТО. Это челночный бег, кросс на 5 км., наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища лёжа на спине и прыжки в длину с места.
Трое ребят по результатам испытаний показали отличную физическую форму и стали обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО.
Этим ребятам в связи с примерным поведением, хорошей учёбой отменено условное осуждение. С них сняты судимости, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.
В Бурятии золотой знак ГТО помог осуждённым подросткам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этом году служба планирует совершить 104 выезда с охватом 910 граждан
В соревнованиях участвовали 13 команд
Военные совершили 200-километровый марш до полигона
Анализы госпитализированных китайских лётчиков отправляли в Новосибирск
Всего в городе приведут в порядок 29 памятников Победы
На встрече было решено ввести в учебные процесс студентов новые методики обучения
Он будет посвящён 80-летию со дня рождения поэта и журналиста Мэлса Самбуева
Об этом сообщила в своём отчёте руководитель муниципальной жилищной инспекции
Призом литературного конкурса станет полмиллиона рублей
Космические аппараты «Метеор-М» сняли Байкал
Специалисты проверили на ограничения и штрафы «Субару», которую разыгрывает певец Ринчин Дашицыренов
Блогеры из Бельгии, Австрии и Великобритании, прокатившиеся на «Львёнке», были в Улан-Удэ 20 лет назад
Проверка пройдёт вечером 7 февраля
Собутыльник воспользовался тем, что его новый приятель уснул
Синоптики пророчат зимнюю стужу в начале весны