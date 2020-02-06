В Бурятии золотой знак ГТО помог осуждённым подросткам

Трём несовершеннолетним отменили условное осуждение и сняли судимости



В конце июня 2019 года на Центральном стадионе Бурятии несовершеннолетние, состоящие на учёте, сдали нормативы ГТО. Это челночный бег, кросс на 5 км., наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища лёжа на спине и прыжки в длину с места.



Трое ребят по результатам испытаний показали отличную физическую форму и стали обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО.



Этим ребятам в связи с примерным поведением, хорошей учёбой отменено условное осуждение. С них сняты судимости, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.





