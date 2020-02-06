В Улан-Удэ ветшает памятник героям-интернационалистам

В ходе мониторинга активисты выявили, что памятник в районе посёлка Вагжанова требует ремонта: прилегающая к нему территория не облагорожена, ограждение частично повреждено, надписи на памятнике плохо читаются, а сам монумент требует покраски.















Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в администрацию Улан-Удэ с просьбой покрасить памятник «Погибшим воинам - интернационалистам, павшим в бою за советскую власть под Верхнеудинском в 1918 г.» и привести в порядок его территорию, сообщили в ОНФ в Бурятии.Общественники направили обращение в администрацию Советского района с просьбой отремонтировать памятный мемориал. Согласно письменному ответу администрации, восстановительные работы проведут уже весной текущего года.- Представители администрации после нашего запроса выезжали на место и провели осмотр, по итогам составлен локально-сметный расчёт. Мероприятия по ремонту памятника планируют выполнить, исходя из лимитов финансирования. Накануне 9 Мая мы вновь проведём осмотр памятников и мемориальных объектов, а также проверим выполненный ремонт, - отметил активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.В феврале состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне под председательством главы Бурятии. В ходе заседания было дано поручение провести работу по приведению памятников, обелисков, монументов и мест захоронений участников Отечественной войны в надлежащее состояние.