В Бурятии мобильная бригада возит пенсионеров по врачам

В этом году служба планирует совершить 104 выезда с охватом 910 граждан
В 15 районах Бурятии создана служба «Мобильная бригада», которая доставляет сельчан старше 65 лет для профилактических осмотров и диспансеризации в медицинские организации республики и обратно.
- В состав мобильной бригады входит специалист и водитель подразделения РГУ, медицинский работник медицинской организации. Выезды осуществляются согласно утверждённым графикам, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В феврале 2020 года в республике планируется совершить 104 выезда мобильных бригад с охватом 910 граждан.
Проект ведётся в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
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