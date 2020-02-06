В Бурятии мобильная бригада возит пенсионеров по врачам

В этом году служба планирует совершить 104 выезда с охватом 910 граждан



В 15 районах Бурятии создана служба «Мобильная бригада», которая доставляет сельчан старше 65 лет для профилактических осмотров и диспансеризации в медицинские организации республики и обратно.



- В состав мобильной бригады входит специалист и водитель подразделения РГУ, медицинский работник медицинской организации. Выезды осуществляются согласно утверждённым графикам, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В феврале 2020 года в республике планируется совершить 104 выезда мобильных бригад с охватом 910 граждан.



Проект ведётся в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

