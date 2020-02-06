В школах Улан-Удэ продолжается «Марафон здоровья»

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

В столице Бурятии проходит акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся



На этой неделе «Марафон здоровья» посетил в Улан-Удэ две школы – №49 и №36. На этот раз с ребятами встретились специалисты молодёжного центра Бурятии, республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД, наркологического диспансера и уличные атлеты.



Школьникам рассказали о вреде наркотических и психотропных веществ, о том, как влияет алкоголь, табакокурение и снюс на организм, а также о профилактике ВИЧ-инфекции.



Завершающей частью профилактического мероприятия стало выступление спортсменов с силовыми и акробатическими номерами.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, «Марафон здоровья» – это акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику деструктивного и асоциального поведения среди подростков и молодёжи, прививанию детей к спорту, патриотическому воспитанию, достижению в молодежной среде ответственного отношения к собственному здоровью, освещению правовых аспектов употребления и распространения наркотиков.

