В столице Бурятии проходит акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся
На этой неделе «Марафон здоровья» посетил в Улан-Удэ две школы – №49 и №36. На этот раз с ребятами встретились специалисты молодёжного центра Бурятии, республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД, наркологического диспансера и уличные атлеты.
Школьникам рассказали о вреде наркотических и психотропных веществ, о том, как влияет алкоголь, табакокурение и снюс на организм, а также о профилактике ВИЧ-инфекции.
Завершающей частью профилактического мероприятия стало выступление спортсменов с силовыми и акробатическими номерами.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, «Марафон здоровья» – это акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику деструктивного и асоциального поведения среди подростков и молодёжи, прививанию детей к спорту, патриотическому воспитанию, достижению в молодежной среде ответственного отношения к собственному здоровью, освещению правовых аспектов употребления и распространения наркотиков.
В школах Улан-Удэ продолжается «Марафон здоровья»
Общество, Фото:
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