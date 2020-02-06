Авторов из Бурятии зовут на конкурс о Дальнем Востоке

Призом литературного конкурса станет полмиллиона рублей



С 1 февраля жители Бурятии могут подать заявку на участие в общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

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К участию приглашаются русскоязычные российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу о Дальнем Востоке. Традиционно номинаций три: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей».



Победители получат по 500 тысяч рублей. Подать заявку можно с 1 февраля по 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. Победителей назовут в декабре 2020 в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

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Премия учреждена по инициативе зампреда правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

