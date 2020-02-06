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Европейские туристы: «За 20 лет Улан-Удэ стал краше»

Европейские туристы: «За 20 лет Улан-Удэ стал краше»
Общество, 
Блогеры из Бельгии, Австрии и Великобритании, прокатившиеся на «Львёнке», были в Улан-Удэ 20 лет назад

31 января министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова и представители туристского информационного центра Бурятии «Байкал» встретились с «трамвайными» туристами из Бельгии, Австрии и Великобритании.

Как сообщал «Байкал-Daily», трое блогеров из Бельгии, Австрии и Великобритании приехали в Улан-Удэ специально для того, чтобы проехаться на низкопольном трамвае «Львёнок», который появился в столице Бурятии в 2019 году. Люк, Харальд и Майк увлекаются «трамвайным» туризмом. Их пригласили в МУП «Управление трамвая» и показали депо, после чего они прокатились на заветном «Львёнке».


Люк, Харальд и Майк колесят по всему миру и пишут об экологическом транспорте - трамвае. В будущем гости обещали написать рекомендации по развитию трамвайной системы в столице Бурятии.

Друзья, узнав о том, что в городе Улан-Удэ появились трамваи из серии «Львёнок», или как их называют гости «Little Lion», сразу же нашли туроператора, который организовал их путешествие.

- Также они рассказали о том, что трамваи серии «Львёнок» прославились во всём мире. Ведь трамвай, который идёт с номер «1», это второй трамвай с серийным номером завода. Первый - находится в Москве, как презентационная модель. Следующий город, в котором появятся трамваи из серии «Львёнок», это город Пермь, там появится восемь новых «Львят». Это низкопольные трамваи удобны в использовании для маломобильных граждан и граждан пенсионного возраста, - отметили в министерстве туризма республики.

Директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов, сообщил, что появление новых трамваев серии «Львёнок» решает проблему экологичности транспорта и его доступности для горожан. Европейцев также заверили, что трамвайная система в Улан-Удэ не прекратит свою деятельность, в отличие от Комсомольска-на-Амуре, где полностью отказались от трамваев. Мария Бадмацыренова попросила Люка, Харальда и Майка поддержать МУП «Управления трамвая».

- Мы были в Улан-Удэ 15-20 лет назад, и за это время город сильно изменился к лучшему, стал краше, - сказал Люк.

Туристы занимаются фотографированием трамваев мира с 1986 года. В России посетили 153 города, и в данный момент идёт проект по изучению трамвайной системы зимой.

МУП «Управление трамвая» также устроило презентацию специального вагона по уборке снега - снегоочистительный трамвай.



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