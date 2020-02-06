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В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверка пройдёт вечером 7 февраля

Вечером 7 февраля в Улан-Удэ Госавтоинспекция проведёт массовую проверку водителей. Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

- В мероприятии будет задействовано восемь автопатрулей в составе 16 сотрудников отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. Несколько часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжёлыми последствиями.


ГИБДД водители
 
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