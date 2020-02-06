Новый знакомый украл у улан-удэнца унты, шапку и телефон

Собутыльник воспользовался тем, что его новый приятель уснул



Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в краже у 45-летнего улан-удэнца.



Установлено, что заявитель распивал спиртное с малознакомым мужчиной на лестничной площадке в здании на улице Балтахинова. Когда ему стало жарко, он снял унты и норковую шапку, а спустя время, захмелев, уснул.



Собутыльник воспользовался ситуацией, он стащил вещи нового приятеля, а также прихватил его телефон. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей.



Полицейские задержали злоумышленника на рынке в компании за потреблением алкоголя. Как выяснилось, одному из её участников он планировал продать украденный гаджет, но не успел.



Ранее 56-летний мужчина не судим.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

