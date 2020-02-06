Бурятию ждёт холодный март

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики пророчат зимнюю стужу в начале весны



Метеорологи дали долгосрочный прогноз погоды на март. По данным синоптиков, первый весенний месяц не очень порадует россиян, удивив холодами.



По прогнозу синоптиков, холодно почти весь март будет в регионах Сибири. При этом снежный покров здесь будет сохраняться до начала апреля. В начале первого календарного месяца зимы на фоне холодного северного ветра, порывы которого местами будут достигать 15-20 метров в секунду даже вполне нормальные температурные показатели – минус 1-5 – создадут ощущение зимних морозов, пишет издание Эксперт. Online.



Настоящие сибирские морозы ожидаются в марте в Алтайском крае, Хакасии, Туве, Бурятии и Читинской области. Временами столбики термометров будут опускаться до минус 25-30, а потепление сюда придёт не раньше апреля.

