15 человек смогут получать помощь благодаря новой технике
В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ появились два гемодиализных аппарата. Их стоимость составила 3,3 млн рублей.
Иначе эти аппараты называют «искусственной почкой». Сама процедура представляет собой очищение организма с помощью специального фильтра, через который «прогоняется» кровь. Таким образом, из организма удаляются шлаки, которые скапливаются в крови за сутки.
- Когда течение заболевания осложнилось терминальной почечной недостаточностью, при которой почки человека уже не функционируют, эти аппараты – единственное спасение, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
Благодаря двум новым аппаратам минимум 15 человек могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Ранее в больнице использовались 7 аппаратов. Сегодня они имеют высокую степень износа.
Гемодиализный аппарат выполняет ряд функций, каждая из которых предназначена для того, чтобы сделать лечение как можно более эффективным и безопасным.
Оснащение больницы современным оборудованием – одно из мероприятий по обеспечению доступности и качества медицинской помощи в рамках поручений президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» БСМП получила оборудование за 27 млн рублей для сосудистого отделения. А на средства единой дальневосточной субсидии были приобретены УЗИ премиум класса и современный компьютерный томограф.
В Улан-Удэ в БСМП появились 2 гемодиализных аппарата
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