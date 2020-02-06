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Трое жителей Бурятии сожгли дом директора Тункинского нацпарка

Трое жителей Бурятии сожгли дом директора Тункинского нацпарка
Общество,  Фото:pixabay.com
Вскоре мужчины предстанут перед судом

Трое жителей Бурятии обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемые подожгли дом директора национального парка «Тункинский». Потерпевшему причинён значительный материальный ущерб на сумму 5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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