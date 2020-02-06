Трое жителей Бурятии сожгли дом директора Тункинского нацпарка

Вскоре мужчины предстанут перед судом



Трое жителей Бурятии обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемые подожгли дом директора национального парка «Тункинский». Потерпевшему причинён значительный материальный ущерб на сумму 5 миллионов рублей.



Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.



Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

