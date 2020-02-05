Глава Бурятии ответил на инициативу: «Мы не Газпром, где мечты сбываются»
Сегодня на заседании совета по культуре при главе Бурятии не раз поднимали вопрос новых пространств для деятелей искусства.
Директор хореографической студии Виктория Мункуева, организатор концертов Никита Суханов и председатель общественной организации экстремальных видов спорта Валентин Мокрий заявили, что молодёжь, развивается и готова объединятся ради искусства, но в Улан-Удэ нет для этого подходящей площадки.
Виктория Мункуева предложила идею – создать арт-пространство наподобие арт-завода «Доренберг» в Иркутске или центра современного искусства «Винзавод» в Москве. По её словам, в Улан-Удэ такой площадкой может стать помещение в ТЦ «Пионер». Алексей Цыденов пообещал, что вопрос с помещением решится в течение этого года.
О создании единого культурного пространства также говорил режиссёр Олег Юмов – он выступил с пламенной речью о необходимости создания Бурятского центра современного искусства.
Алексей Цыденов отметил, что «мы – не Газпром, где мечты сбываются», имея в виду, что построить новое здание и создать целое учреждение будет сложно. Однако глава добавил, что для современного искусства можно будет выделить зал в будущем здании Национального музея.
В Бурятии просят о центре современного искусства
Общество, Фото:
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