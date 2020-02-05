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В Бурятии заслуженным деятелям культуры хотят прибавить пенсию на 25 тысяч

В Бурятии заслуженным деятелям культуры хотят прибавить пенсию на 25 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предложение озвучил Алексей Цыденов на заседании совета по культуре и искусству при главе республики

Сегодня в Бурятском драматическом театре состоялось заседание совета по культуре и искусству при главе Бурятии. На совещании обсудили роль культурной среды в развитии региона, деятели культуры рассказали о реализованных проектах и, главное, озвучили проблемы, требующие скорейшего решения.

Композитор Виктор Усович заявил, что нужно обратить внимание на массовую культуру и проблемы воспитания, потому что, по его мнению, молодёжь сейчас находится в ужасном состоянии, и виной тому интернет-культура, блогеры и рэперы. Также Виктор Усович отметил, что композиторам и, в целом, национальной музыке необходима поддержка от государства.

Руководитель оркестра бурятских народных инструментов театра «Байкал» Жаргал Токтонов поделился, что в настоящее время в республике нет музыкальных мастерских и мастеров по изготовлению бурятской чанзы и бурятского хуура, соответственно, в ближайшем будущем мы рискуем остаться без этих инструментов. Другая проблема – кадровый вопрос в оркестре, сейчас на бурятском хууре играют всего шесть музыкантов, а учатся игре только четыре студента. Третья проблема – обновление репертуара оркестра. Алексей Цыденов предложил оркестру оформить целевой заказ для абитуриентов, по его мнению, это может разрешить сразу несколько проблем.


Кандидат филологических наук и редактор литературно-художественного журнала «Байкал» Ольга Хандарова рассказала, что у современной бурятской литературы есть много достижений, но между тем, развитие литературы финансово обескровлено. Она заявила, что в Бурятии не оказывают системную поддержку литературе – отсутствует конкурс для поддержки молодых писателей, отсутствует поэтическая премия, также не поддерживаются литературные поездки. Помимо этого, Ольга Хандарова предложила увеличить финансирование журнала «Байкал», который выстраивает взаимодействие между основными силами в литературном процессе республики.

Подводя итог заседания, Алексей Цыденов объявил важную новость – заслуженным деятелям искусства страны повысят пенсию.

- Мы предлагаем ввести доплату к пенсии творческим людям, которые имеют звания СССР, РСФСР и Российской Федерации – это заслуженный артист, народный артист, заслуженный художник, заслуженный поэт, деятель искусства и т.д. Доплата предлагается в пределах 25 тысяч рублей – это уже будет такая достойная пенсия, чтобы известные люди, которые блистали, не были забыты. Это будет осуществляться за счёт республиканского бюджета. Предложение мы будем выносить на рассмотрение Народного Хурала, - сказал глава Бурятии.


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