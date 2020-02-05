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Русский драмтеатр из Улан-Удэ отправится на «Большие гастроли»

Русский драмтеатр из Улан-Удэ отправится на «Большие гастроли»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бестужевцы посетят Киров и Саратов

Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева примет участие в программе «Большие гастроли» и отправится в июне в Киров и Саратов.

На сцене Кировского областного ордена Трудового Красного Знамени драматического театра и Саратовского государственного академического театра драмы бестужевцы покажут свои лучшие спектакли.

В гастрольной биографии театра Киров и Саратов появятся впервые и пополнят список городов, где побывал Русский драмтеатр. В свою очередь, Кировский и Саратовский театры приедут в июне на гастроли в Улан-Удэ.

Ранее театр показал свои спектакли в Калининграде, Тюмени и Новокузнецке, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.


Русский драмтеатр
 
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