Русский драмтеатр из Улан-Удэ отправится на «Большие гастроли»

Бестужевцы посетят Киров и Саратов



Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева примет участие в программе «Большие гастроли» и отправится в июне в Киров и Саратов.



На сцене Кировского областного ордена Трудового Красного Знамени драматического театра и Саратовского государственного академического театра драмы бестужевцы покажут свои лучшие спектакли.



В гастрольной биографии театра Киров и Саратов появятся впервые и пополнят список городов, где побывал Русский драмтеатр. В свою очередь, Кировский и Саратовский театры приедут в июне на гастроли в Улан-Удэ.



Ранее театр показал свои спектакли в Калининграде, Тюмени и Новокузнецке, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.





