Бестужевцы посетят Киров и Саратов
Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева примет участие в программе «Большие гастроли» и отправится в июне в Киров и Саратов.
На сцене Кировского областного ордена Трудового Красного Знамени драматического театра и Саратовского государственного академического театра драмы бестужевцы покажут свои лучшие спектакли.
В гастрольной биографии театра Киров и Саратов появятся впервые и пополнят список городов, где побывал Русский драмтеатр. В свою очередь, Кировский и Саратовский театры приедут в июне на гастроли в Улан-Удэ.
Ранее театр показал свои спектакли в Калининграде, Тюмени и Новокузнецке, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.
Русский драмтеатр из Улан-Удэ отправится на «Большие гастроли»
Общество, Фото:
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