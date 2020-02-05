В Бурятии изъяли 10 кг говядины из Монголии

Продукция подлежит уничтожению



5 февраля в пункте пропуска «Наушки» выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии: гражданка Монголии пыталась поездом ввезти 10 кг говядины.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - пояснили в пресс-службе управления.



Возбуждено дело об административном правонарушении, продукция изъята и подлежит уничтожению.

