Продукция подлежит уничтожению
5 февраля в пункте пропуска «Наушки» выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии: гражданка Монголии пыталась поездом ввезти 10 кг говядины.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - пояснили в пресс-службе управления.
Возбуждено дело об административном правонарушении, продукция изъята и подлежит уничтожению.
В Бурятии изъяли 10 кг говядины из Монголии
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