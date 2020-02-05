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Известная актёрская пара покидает Улан-Удэ

Известная актёрская пара покидает Улан-Удэ
Общество,  Фото:Александра Данилова
Актёры-супруги Переваловы уезжают из столицы Бурятии

Актёры Государственного русского драматического театра имени Бестужева – заслуженный артист Бурятии Владимир Перевалов и заслуженная артистка Узбекистана Светлана Перевалова приняли решение завершить творческую карьеру. Они переезжают в другой город, предположительно, в Астрахань. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Коллектив и зрители попрощаются с артистами на спектаклях «Хапун» (12+) 8 февраля и «Пигмалион».

Владимир Перевалов родился в селе Ара-Киреть Бичурского района Бурятской АССР. Он начал карьеру артиста в Государственном русском драматическом театре в 1964 году после окончания театральной студии при театре. В 1965-1969 годах много играл в Ирбитском театре в Свердловской области. Работал в Коми-Пермяцком окружном драмтеатре (город Кудымкар Пермской области), Армавирском драмтеатре, Шадринском, Арзамасском, Ферганском, Черемховском театрах.

К труппе Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева присоединился в 1998 году и 22 года служил этой сцене. На его счету такие роли, как бессменный Лука в спектакле «На дне», князь Тугоуховский в «Горе от ума», Давид Лейзер в постановке «Анатэма. Посвящение кино», отец в «Вечернем звоне», Христофор в «Сказках Старого Арбата» и многих других.

Супруга артиста Светлана Перевалова присоединилась к труппе театра в 2002 году. До этого начинала карьеру в Ирбитском театре Свердловской области (с 1968-1969 гг.), гастролировала вместе с новым коллективом по стране. Здесь ееёожидал первый успех и первое признание зрителей. Затем началась актёрская кочевая жизнь по городам страны: Коми-Пермятский окружной драмтеатр, город Кудымкар Пермской области, Армавирский драмтеатр, Шадринский, Арзамасский, Ферганский, Черемховский.

На сцене Русского драматеатра Улан-Удэ Светлана Перевалова сыграла немало запоминающихся ролей: Хороших в «Прошлым летом в Чулимске», Устинья Наумовна в «Свои люди – сочтемся», Арина Пантелеймоновна в «Женитьбе» и Пошлепкина в «Ревизоре», Кончетта в «Рождестве в доме Купьелло», Миссис Пирс в «Пигмалионе» и другие. Большой актерской удачей стала работа в спектакле «Любовь людей», где Светлана Николаевна играет Лидию Федоровну, мать Сергея. С этим спектаклем она приняла участие в XII всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге в 2013 году. В спектакле-бродилке «Преступление и наказание» Светлана Перевалова мастерски исполняет роль Катерины Ивановны, а в «Трёх сестрах» А.Чехова – Анфису.



актеры Русский драмтеатр
 
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