В Забайкалье электрички получат имена известных жителей края

Общество, Фото: пресс-служба заксобрания Забайкальского края

Прошла презентация инновационного пригородного электропоезда



4 февраля в Забайкальском крае представили инновационный пригородный электропоезд, оснащённый по последнему слову техники. Новый подвижной состав оборудован удобными сидениями, электронными табло, системой обеспечения микроклимата с применением кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также видеонаблюдением. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Забайкальского края.



- Сегодня введён в эксплуатацию новый электропоезд. Первый из двух ожидаемых в «парке электричек». До конца года на дороге появятся ещё несколько таких же комфортабельных электропоездов. Вагоны оснащены по последнему слову техники с кондиционированием, ионизацией и очисткой воздуха, оснащены креплениями инвалидных колясок и лифтами для малоподвижных граждан, а также комфортабельными санузлами. Кабина машиниста больше похожа на кабину современного лайнера. Символично, что в момент запуска электропоезда ему навстречу, в свой последний рейс, двигалась электричка 1973 года выпуска – реальная картина «смены поколений» огромных железных «машин», – поделился впечатлениями депутат краевого парламента Вадим Фомин.



В новом электропоезде выполнен современный интерьер салона с применением шумоизоляционных материалов и антивандальных отделок диванов, модернизированы межвагонные переходы. В вагонах предусмотрены дополнительные средства безопасности.



По информации гендиректора Забайкальской пассажирской пригородной компании Евгения Силантьева, в ближайшее время по основным маршрутам начнут курсировать три таких электропоезда, а до конца года в Забайкалье поступит ещё шесть. Все электропоезда назовут именами известных забайкальцев, в ближайшее время компания намерена объявить конкурс на выбор имён.

