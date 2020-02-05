Девочки поборются за корону «Краса Бурятии KIDS»

Девочки от 3 до 15 лет девять месяцев проходили обучение в модельной школе



30 мая состоится финал детского конкурса «Краса Бурятии KIDS». В нём участвуют девочки от 3 до 15 лет, они готовились к конкурсу девять месяцев.



Девочки примут участие в дефиле, продемонстрируют одежду от ведущих магазинов города, представят творческие номера «Шоу талантов», также исполнят подготовленные номера.



В этом году главных титула будет два: «Краса Бурятии KIDS» и «Краса Байкала KIDS».





