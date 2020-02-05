28 осуждённых получили рабочие специальности
В колонии-поселении №3 Улан-Удэ у осуждённых прошли итоговые экзамены по профессиям «машинист (кочегар) котельной» и «уборщик служебных помещений».
- По результатам итоговой аттестации членами экзаменационной комиссии была отмечена хорошая подготовка осужденных и даны положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
По итогам проведённых испытаний одному осуждённому присвоена квалификация «машинист (кочегар) котельной I разряда», 11 осуждённым квалификация «машинист (кочегар) котельной II разряда», 9 осуждённым квалификация «машинист (кочегар) котельной III разряда». 7 осуждённых получили свидетельства о получении профессии «уборщик служебных помещений».
В Улан-Удэ осуждённые выучились на уборщиков
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