В Улан-Удэ осуждённые выучились на уборщиков

28 осуждённых получили рабочие специальности



В колонии-поселении №3 Улан-Удэ у осуждённых прошли итоговые экзамены по профессиям «машинист (кочегар) котельной» и «уборщик служебных помещений».



- По результатам итоговой аттестации членами экзаменационной комиссии была отмечена хорошая подготовка осужденных и даны положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



По итогам проведённых испытаний одному осуждённому присвоена квалификация «машинист (кочегар) котельной I разряда», 11 осуждённым квалификация «машинист (кочегар) котельной II разряда», 9 осуждённым квалификация «машинист (кочегар) котельной III разряда». 7 осуждённых получили свидетельства о получении профессии «уборщик служебных помещений».





