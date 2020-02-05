В Иркутской области выплатят по 10 тысяч инвалидам и ветеранам ВОВ

Выплаты будут производиться в течение марта-апреля этого года



В Иркутской области единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, участники, труженики тыла, блокадники, лица, работавшие на объектах ПВО, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, супруги погибших (умерших) инвалидов войны и участников войны, не вступившие в повторный брак.



- В такой важный для всех нас год героям Великой Отечественной войны мы будем уделять особое внимание. Это наш священный долг. Благодарность за то, что уже 75 лет над нашими головами мирное небо, - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора области Игорь Кобзев.



Выплаты будут производиться в течение марта-апреля 2020 года. Социальные работники будут помогать получателям в оформлении документов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.