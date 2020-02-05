Иркутяне стали чемпионами Сибири по танцевальному спорту

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Для области это первое «золото» чемпионата в европейской программе



Воспитанники Иркутской областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» и танцевального клуба «Байкал-данс» Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева завоевали золотые медали на чемпионате Сибирского федерального округа по танцевальному спорту. Соревнования проходили 2 февраля в Новосибирске.



В европейской программе соревновались 32 лучших танцевальных дуэта из семи регионов Сибири, и впервые в истории танцевального спорта области иркутяне стали чемпионами Сибири.



Таким образом, Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева присоединились к своим одноклубникам Илье Белобородову и Виктории Кочкиной, ранее побеждавшим в латиноамериканской программе и двоеборье. Теперь в копилке танцевального клуба «Байкал-данс» есть полный комплект наград высшей пробы на чемпионатах СФО во всех дисциплинах.



Ученики Оксаны и Виктора Белобородовых продолжили успешный танцевальный сезон, начавшийся бронзовыми медалями Ильи Белобородова и Виктории Кочкиной на чемпионате Европы в ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

