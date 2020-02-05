Для области это первое «золото» чемпионата в европейской программе
Воспитанники Иркутской областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» и танцевального клуба «Байкал-данс» Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева завоевали золотые медали на чемпионате Сибирского федерального округа по танцевальному спорту. Соревнования проходили 2 февраля в Новосибирске.
В европейской программе соревновались 32 лучших танцевальных дуэта из семи регионов Сибири, и впервые в истории танцевального спорта области иркутяне стали чемпионами Сибири.
Таким образом, Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева присоединились к своим одноклубникам Илье Белобородову и Виктории Кочкиной, ранее побеждавшим в латиноамериканской программе и двоеборье. Теперь в копилке танцевального клуба «Байкал-данс» есть полный комплект наград высшей пробы на чемпионатах СФО во всех дисциплинах.
Ученики Оксаны и Виктора Белобородовых продолжили успешный танцевальный сезон, начавшийся бронзовыми медалями Ильи Белобородова и Виктории Кочкиной на чемпионате Европы в ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутяне стали чемпионами Сибири по танцевальному спорту
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования пройдут на заснеженном льду озера около посёлка Максимиха
Для области это первое «золото» чемпионата в европейской программе
Ими стали стало трио колледжа искусств
Она получила путёвку на первенство России
Ей стала одиннадцатиклассница Улюнской средней школы
Открытое первенство пройдёт в посёлке Саган-Нур
В Улан-Баторе пройдёт международный медиафорум «Добрые соседи – диалог без границ»
Открытие праздника состоится 24 февраля на площади Советов
Прошла презентация инновационного пригородного электропоезда
Она вошла в состав женской сборной России
Выплаты будут производиться в течение марта-апреля этого года
На соревнования поедут Александр Богомоев, Балдан Цыжипов и Димчик Ринчинов
Глава Бурятии ответил на инициативу: «Мы не Газпром, где мечты сбываются»
Бестужевцы посетят Киров и Саратов
Предложение озвучил Алексей Цыденов на заседании совета по культуре и искусству при главе республики