 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Февраля

04 Февраля

Популярное

Иркутяне стали чемпионами Сибири по танцевальному спорту

Иркутяне стали чемпионами Сибири по танцевальному спорту
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Для области это первое «золото» чемпионата в европейской программе

Воспитанники Иркутской областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» и танцевального клуба «Байкал-данс» Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева завоевали золотые медали на чемпионате Сибирского федерального округа по танцевальному спорту. Соревнования проходили 2 февраля в Новосибирске.

В европейской программе соревновались 32 лучших танцевальных дуэта из семи регионов Сибири, и впервые в истории танцевального спорта области иркутяне стали чемпионами Сибири.

Таким образом, Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева присоединились к своим одноклубникам Илье Белобородову и Виктории Кочкиной, ранее побеждавшим в латиноамериканской программе и двоеборье. Теперь в копилке танцевального клуба «Байкал-данс» есть полный комплект наград высшей пробы на чемпионатах СФО во всех дисциплинах.

Ученики Оксаны и Виктора Белобородовых продолжили успешный танцевальный сезон, начавшийся бронзовыми медалями Ильи Белобородова и Виктории Кочкиной на чемпионате Европы в ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
танцевальный спорт чемпионат Сибири танцевальное искусство Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Открыта регистрация на Байкальский лыжный марафон
Открыта регистрация на Байкальский лыжный марафон
Общество, 05.02.2020
Соревнования пройдут на заснеженном льду озера около посёлка Максимиха
Иркутяне стали чемпионами Сибири по танцевальному спорту
Иркутяне стали чемпионами Сибири по танцевальному спорту
Общество, 05.02.2020
Для области это первое «золото» чемпионата в европейской программе
В Баргузинском районе Бурятии выбрали лучшего ученика
В Баргузинском районе Бурятии выбрали лучшего ученика
Общество, 05.02.2020
Ей стала одиннадцатиклассница Улюнской средней школы
Монголия планирует сотрудничать со СМИ Бурятии
Монголия планирует сотрудничать со СМИ Бурятии
Общество, 05.02.2020
В Улан-Баторе пройдёт международный медиафорум «Добрые соседи – диалог без границ»
В Улан-Удэ рассказали о праздничной программе Сагаалгана
В Улан-Удэ рассказали о праздничной программе Сагаалгана
Общество, 05.02.2020
Открытие праздника состоится 24 февраля на площади Советов
В Забайкалье электрички получат имена известных жителей края
В Забайкалье электрички получат имена известных жителей края
Общество, 05.02.2020
Прошла презентация инновационного пригородного электропоезда
Стальвира Оршуш примет участие в чемпионате Европы
Стальвира Оршуш примет участие в чемпионате Европы
Общество, 05.02.2020
Она вошла в состав женской сборной России
В Иркутской области выплатят по 10 тысяч инвалидам и ветеранам ВОВ
В Иркутской области выплатят по 10 тысяч инвалидам и ветеранам ВОВ
Общество, 05.02.2020
Выплаты будут производиться в течение марта-апреля этого года
Три бурятских вольника выступят на чемпионате Европы
Три бурятских вольника выступят на чемпионате Европы
Общество, 05.02.2020
На соревнования поедут Александр Богомоев, Балдан Цыжипов и Димчик Ринчинов
В Бурятии просят о центре современного искусства
В Бурятии просят о центре современного искусства
Общество, 05.02.2020
Глава Бурятии ответил на инициативу: «Мы не Газпром, где мечты сбываются»
В Бурятии заслуженным деятелям культуры хотят прибавить пенсию на 25 тысяч
В Бурятии заслуженным деятелям культуры хотят прибавить пенсию на 25 тысяч
Общество, 05.02.2020
Предложение озвучил Алексей Цыденов на заседании совета по культуре и искусству при главе республики

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^