Она получила путёвку на первенство России
Воспитанница настольного тенниса Бурятии Дарина Аманкулова стала бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга по настольному теннису среди спортсменов до 19 лет. Тем самым она получила путёвку на первенство России 2020 года.
Дарина с октября прошлого года по направлению федерации настольного тенниса РБ тренируется в одном из лучших теннисных центров России – спортивной школе олимпийского резерва «Комета» г. Санкт-Петербурга. До отъезда она тренировалась в клубе настольного тенниса «Пионер» под руководством Иннокентия Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба КНТ «Пионер».
Теннисистка из Бурятии стала призёром первенства в Санкт-Петербурге
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