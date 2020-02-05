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Теннисистка из Бурятии стала призёром первенства в Санкт-Петербурге

Теннисистка из Бурятии стала призёром первенства в Санкт-Петербурге
Общество, 
Она получила путёвку на первенство России

Воспитанница настольного тенниса Бурятии Дарина Аманкулова стала бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга по настольному теннису среди спортсменов до 19 лет. Тем самым она получила путёвку на первенство России 2020 года.

Дарина с октября прошлого года по направлению федерации настольного тенниса РБ тренируется в одном из лучших теннисных центров России – спортивной школе олимпийского резерва «Комета» г. Санкт-Петербурга. До отъезда она тренировалась в клубе настольного тенниса «Пионер» под руководством Иннокентия Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба КНТ «Пионер».
настольный теннис спорт первенство Бурятия
 
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