Открыта регистрация на Байкальский лыжный марафон

Соревнования пройдут на заснеженном льду озера около посёлка Максимиха



23-26 апреля в Баргузинском районе Бурятии, состоится традиционный XX Байкальский лыжный марафон на призы правительства республики. Трасса соревнований пройдёт по заснеженному льду Байкала вблизи посёлка Максимиха.



Программа соревнований



23 апреля

15:00-18:00 - Просмотр трасс, официальная тренировка

17:00-18:45 – Мандатная комиссия на командный спринт, марафон 7,5км, 5 км, 3 км, 2 км

19:00 – Заседание судейской коллегии



24 апреля

10:00-10:45 – Просмотр трасс, разминка команд

11:00 – Старт командного спринта (команда из 2 человек: мужчина и женщина):

- 2001 г.р и старше – 3 раза по 1,5 км;

- 2002-2003 гг.р – 3 раза по 1,5 км;

- 2004-2005 гг.р – 3 раза по 1 км

13:00 часов – Старт марафона на 7,5 км, 5 км, 3 км, 2 км:

- 7,5 км юноши 2006-2007 годов рождения;

- 5 км юноши 2008-2009 годов рождения;

- 3 км юноши 2010 года рождения и младше;

- 5 км девушки 2006-2007 годов рождения;

- 3 км девушки 2008-2009 годов рождения;

- 2 км девушки 2010 года рождения и младше

17:00-18:45 – Мандатная комиссия марафона на 50 км, 30 км,20 км, 15 км,10 км

19:00 – Заседание судейской коллегии марафона



25 апреля

11:00 – Торжественное открытие XX Байкальского лыжного марафона

12:00 – Старт марафона (стиль свободный):

- 50 км мужчины 2001 года рождения и старше;

- 30 км юноши 2002-2003 годов рождения;

- 15 км юноши 2004-2005 годов рождения;

- 30 км женщины 2001 года рождения и старше;

- 20 км девушки 2002-2003 годов рождения;

- 10 км девушки 2004-2005 годов рождения

15:00 – Подведение итогов и награждение



Победители и призёры соревнований награждаются дипломами, медалями и денежными премиями. Остальные участники получат памятные медали, стартовые майки и дипломы участников. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Республики Бурятия.



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