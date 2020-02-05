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Открыта регистрация на Байкальский лыжный марафон

Открыта регистрация на Байкальский лыжный марафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут на заснеженном льду озера около посёлка Максимиха

23-26 апреля в Баргузинском районе Бурятии, состоится традиционный XX Байкальский лыжный марафон на призы правительства республики. Трасса соревнований пройдёт по заснеженному льду Байкала вблизи посёлка Максимиха.

Программа соревнований

23 апреля
15:00-18:00 - Просмотр трасс, официальная тренировка
17:00-18:45 – Мандатная комиссия на командный спринт, марафон 7,5км, 5 км, 3 км, 2 км
19:00 – Заседание судейской коллегии

24 апреля
10:00-10:45 – Просмотр трасс, разминка команд
11:00 – Старт командного спринта (команда из 2 человек: мужчина и женщина):
- 2001 г.р и старше – 3 раза по 1,5 км;
- 2002-2003 гг.р – 3 раза по 1,5 км;
- 2004-2005 гг.р – 3 раза по 1 км
13:00 часов – Старт марафона на 7,5 км, 5 км, 3 км, 2 км:
- 7,5 км юноши 2006-2007 годов рождения;
- 5 км юноши 2008-2009 годов рождения;
- 3 км юноши 2010 года рождения и младше;
- 5 км девушки 2006-2007 годов рождения;
- 3 км девушки 2008-2009 годов рождения;
- 2 км девушки 2010 года рождения и младше
17:00-18:45 – Мандатная комиссия марафона на 50 км, 30 км,20 км, 15 км,10 км
19:00 – Заседание судейской коллегии марафона

25 апреля
11:00 – Торжественное открытие XX Байкальского лыжного марафона
12:00 – Старт марафона (стиль свободный):
- 50 км мужчины 2001 года рождения и старше;
- 30 км юноши 2002-2003 годов рождения;
- 15 км юноши 2004-2005 годов рождения;
- 30 км женщины 2001 года рождения и старше;
- 20 км девушки 2002-2003 годов рождения;
- 10 км девушки 2004-2005 годов рождения
15:00 – Подведение итогов и награждение

Победители и призёры соревнований награждаются дипломами, медалями и денежными премиями. Остальные участники получат памятные медали, стартовые майки и дипломы участников. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Республики Бурятия.

Возрастное ограничение 0+
марафон спорт Байкал лыжный спорт лыжные гонки Бурятия Баргузинский район
 
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