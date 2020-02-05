В Иркутске выберут «валенки мечты»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стартовал приём заявок на дизайнерский конкурс



Комитет по управлению Правобережным округом Иркутска объявил конкурс «Валенки моей мечты». Мероприятие посвящено празднованию Масленицы. Заявки принимаются до 24 февраля по адресу: Иркутск, ул. Марата, 14, каб.613 по электронной почте: po_lopatina@admirk.ru. Справки по телефону (3952) 52-04-02.



По условиям конкурса участник должен быть обязательно подписан на страницу комитета okrugpravoberegnyi в социальных сетях. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество, контактный телефон, а также прикрепить фотографию работы. При создании дизайна валенок нет ограничений по материалам и техникам исполнения. Победителей планируется определить в трёх номинациях – «Расписной валенок», «Суперстильный валенок» и «Самый народный валенок».



Награждение состоится на праздновании Масленицы в Правобережного округа 29 февраля на улице Радищева, 132 и 1 марта – Роща Каштаковская, и на площади Ракетчиков (микрорайон Зеленый, 40).



Участникам конкурса вручат благодарственные письма и ценные призы, а конкурсные работы будут представлены в социальных сетях на странице, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

