Стартовал приём заявок на дизайнерский конкурс
Комитет по управлению Правобережным округом Иркутска объявил конкурс «Валенки моей мечты». Мероприятие посвящено празднованию Масленицы. Заявки принимаются до 24 февраля по адресу: Иркутск, ул. Марата, 14, каб.613 по электронной почте: po_lopatina@admirk.ru. Справки по телефону (3952) 52-04-02.
По условиям конкурса участник должен быть обязательно подписан на страницу комитета okrugpravoberegnyi в социальных сетях. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество, контактный телефон, а также прикрепить фотографию работы. При создании дизайна валенок нет ограничений по материалам и техникам исполнения. Победителей планируется определить в трёх номинациях – «Расписной валенок», «Суперстильный валенок» и «Самый народный валенок».
Награждение состоится на праздновании Масленицы в Правобережного округа 29 февраля на улице Радищева, 132 и 1 марта – Роща Каштаковская, и на площади Ракетчиков (микрорайон Зеленый, 40).
Участникам конкурса вручат благодарственные письма и ценные призы, а конкурсные работы будут представлены в социальных сетях на странице, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске выберут «валенки мечты»
Общество, Фото:
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