Любителям зимней ловли рыбы напомнили о безопасности на льду
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели республиканской поисково-спасательной службы провели рейд на акватории Селенги в Тарбагатайском районе Бурятии. Любителям рыбной ловли напомнили правила безопасности на льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
С рыбаками проведены разъяснительные беседы с вручением памяток о соблюдении необходимых мер безопасности пребывания на льду и телефонами экстренных служб.
- Следует обходить полыньи, проруби, лунки и трещины, а также участки, покрытые тонким слоем льда. Лёд непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев и кустов. Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости. Не стоит проверять прочность льда ударом ноги, - говорят специалисты.
Спасатели предупреждают, что чрезвычайно опасно и запрещено выезжать на лёд на транспортных средствах вне оборудованных ледовых переправ.
В Бурятии рыбаков просят не приближаться к прорубям
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По словам режиссёра, съёмки проводились в Бурятии в «местах неслыханной красоты»
Стартовал приём заявок на дизайнерский конкурс
Любителям зимней ловли рыбы напомнили о безопасности на льду
Теперь осуждённые планируют побаттлиться с работниками колонии
Девушка участвовала в конкурсе на торжественном мероприятии
Масленица пройдёт 1 марта
Выставкой известного скульптора музей открывает серию юбилейных мероприятий, посвящённых 150-летию
В Забайкальском национальном парке стартовала акция «Чистый лёд Байкала»
Квартира жителя Могочи находилась под запретом на регистрационные действия
«Ощущения в полёте не описать», - поделился победитель необычного конкурса
Вместе с детьми инспекторы изготовили светоотражающие наклейки
Член сборной России Михаил Асташов дал пояснения по нашумевшему видео о работе курьером в службе доставки еды
Журавль признан птицей года на Дальнем Востоке
Служебная собака по кличке Дельт помогала в розыске без вести пропавших и даже летала на вертолёте
Выходцы Баргузинского и Курумканского районов призвали богатство в свои дома