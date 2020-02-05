В Бурятии рыбаков просят не приближаться к прорубям

Любителям зимней ловли рыбы напомнили о безопасности на льду



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели республиканской поисково-спасательной службы провели рейд на акватории Селенги в Тарбагатайском районе Бурятии. Любителям рыбной ловли напомнили правила безопасности на льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



С рыбаками проведены разъяснительные беседы с вручением памяток о соблюдении необходимых мер безопасности пребывания на льду и телефонами экстренных служб.



- Следует обходить полыньи, проруби, лунки и трещины, а также участки, покрытые тонким слоем льда. Лёд непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев и кустов. Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости. Не стоит проверять прочность льда ударом ноги, - говорят специалисты.



Спасатели предупреждают, что чрезвычайно опасно и запрещено выезжать на лёд на транспортных средствах вне оборудованных ледовых переправ.





