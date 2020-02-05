Открытое первенство пройдёт в посёлке Саган-Нур
23 февраля в Бурятии состоится открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию на лыжах – пятый этап кубка республики. Местом проведения станет лыжная база посёлка Саган-Нур.
Соревнования начнутся в 12:30. С 11:00 стартует регистрация участников. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Завтра, 6 февраля, в Улан-Удэ наградят победителей и призёров кубка Республики Бурятия по спортивному ориентированию летнего сезона 2019 г. Церемония пройдёт в рамках годовой отчётной конференции федерации спортивного ориентирования РБ по итогам работы за прошлый год.
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Мухоршибирский район Бурятии примет 5-й этап кубка по спортивному ориентированию
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