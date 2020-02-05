В Улан-Удэ рассказали о праздничной программе Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Открытие праздника состоится 24 февраля на площади Советов



Стал известен план мероприятий по встрече Сагаалгана в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре администрации города.



14 февраля в 10:00 пройдёт познавательно-игровая программа «В сиянии Белого месяца» в библиотеке-филиале № 9 (6+).



18 февраля в 14:00 состоится мастер-класс «Мандала» по вязанию в библиотеке-филиале № 24 (6+). На нём ребята узнают традиции празднования Сагаалгана, познакомятся с бурятскими сказками. В 15:00 пройдёт мастер-класс «Заяанамнай заншал – у огня традиций» в ЦГБ имени И.К. Калашникова.



19 февраля в 13:00 начнётся конкурс бурятской песни «Дуугаа Дуулая» в доме культуры имени А.П. Вагжанова (6+).



21 февраля в 14:00 в библиотеке-филиале № 3 проведут час познания «Сагаалган – Новый год по лунному календарю» (6+). В это же время в библиотеке-филиале №18 покажут театрализованную постановку «Белый месяц - Новый год» (12+).



22 февраля в 13:00 стартует краеведческий мастер-класс «Сказки Белого Старца» в библиотеке-филиале №5 (6+)



24 февраля в 12:00 на площади Советов начнётся праздник Белого месяца «Сагаалган-2020» – «Сагаан hараа угтая» (0+).



25 февраля в 16:00 пройдут мероприятия: информчас «Сагаалгаан 2020» в библиотеке-филиале № 2 (12+), праздничное представление «Сагаалган собирает друзей» в СКЦ «Кристалл» (6+), «Сагаалган. Праздник Белого месяца» в библиотеке-филиале № 12 (6+).



26 февраля в 11:00 состоится игровая развлекательная программа «Сагаалган – месяц добрых встреч» в библиотеке-филиале № 6 (6+). С 13:00 мероприятия, посвящённые празднику, пройдут в библиотеках-филиалах ЦБС: № 15 – познавательный час «Сагаалган – месяц добрых традиций» (6+); № 19 – встреча Нового года по Восточному календарю, познавательный час «Сагаалган» (6+); №20 – этночас «Встречи Белого месяца» (12+). В 14:00 начнётся концертно-развлекательная программа «Здравствуй, Белый месяц!» в доме культуры имени А.П. Вагжанова (0+). В 15:00 можно узнать о традициях и обычаях корейского народа, в рамках Нового года «Чонволь-Тэборым: праздник полной луны» в ЦГБ им. И.К. Калашникова (12+); а также сыграть в литературную квест-игру «Белый Месяц и Широкая Масленица» в библиотеке-филиале №17 (6+). В 16:30 будет проведён конкурс-фестиваль устного творчества бурятского народа «Сагаан hарын одо мушэд!» среди учреждений и общественных организаций микрорайона Стеклозавод в СКЦ «Кристалл» (6+).



27 февраля в 10:00 можно посетить час краеведения «Легенды и сказания бурятской земли» в библиотеке-филиале № 17 (6+). В 12:00 состоится театрализованная игровая программа «Созвездие Белого месяца» в фойе КДЦ «Рассвет» (6+). В 14:00 пройдут вечер-встреча «Серебряный Сагаалган» в библиотеке-филиале №16 (12+) и встреча «Бэлигтэй бyлэ –Талантливая семья»ча с участником проекта «Нооhон зам» С.Ш. Гунтыповой в ЦГБ им. И.К. Калашникова (6+). Завершит день в 17:00 праздничный концерт «Горит очаг дружбы в юрте моей» в доме культуры «Забайкальский» (6+).



28 февраля в библиотеках города пройдут мероприятия: в 10:00 – праздничный вечер Сагаалган «Заходите, соседи! С Новым годом вас всех!» в филиале № 21 (12+), в 14:00 – праздник «Сагаалган – месяц добрых традиций» в филиале №24 (12+) и встреча национальных культур Бурятии в филиал №12 (12+), в 15:00 – Традиции Тувы «Шагаа – тувинский Новый год» в ЦГБ им. И.К. Калашникова (12+). В 17:00 состоится открытие выставки мастера буддийской живописи Баярмы Ободоевой в музее истории города Улан-Удэ (12+).



29 февраля в 12:00 начнётся народное гуляние, посвящённое празднику Белого месяца, на открытой площадке СОШ №54 (0+). В это же время стартует творческий проект «Под куполом Белого месяца» с мастер-классами по валянию из шерсти и каллиграфии, а также с лекцией по стрельбе из традиционного бурятского лука (0+). Мероприятие пройдёт в музее истории города Улан-Удэ.



4 марта в 10:00 состоится открытие городского конкурса воспитанников детских садов «Дангина-Гэсэр» в доме культуры «Авиатор» (0+).



11 марта в 17:00 пройдёт праздничный концерт «Светлый праздник Сагаалган» в ДК «Авиатор» (0+).



13 марта в 14:00 откроется турнир национальных игр в библиотеке-филиале № 2 (0+). На турнире будут проходить такие виды игр, как шагаай наадан, шахматы, шашки, стрельба из лука. Будут приглашены специалисты по этим играм. В 17:00 начнётся конкурс «Красавица Белого месяца» в доме культуры «Забайкальский» (6+).



17 марта в 13:00 стартует турнир национальных игр «Шагай наадан» в ДК «Забайкальский» (0+).



20 марта в 20:00 там же пройдёт праздничный вечер «В кругу друзей» (12+).

