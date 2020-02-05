В Бурятии устроят Байкальскую масленицу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Масленица пройдёт 1 марта



1 марта в селе Оймур Кабанского района Бурятии состоится «Байкальская масленица». На мероприятии будут танцы, игры и конкурсы. Также на празднике будут угощать прибывших гостей.



- Ждём вас на берегу Байкала, чтобы вместе проводить зиму и встретить весну, - призывают организаторы.

