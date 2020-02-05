Масленица пройдёт 1 марта
1 марта в селе Оймур Кабанского района Бурятии состоится «Байкальская масленица». На мероприятии будут танцы, игры и конкурсы. Также на празднике будут угощать прибывших гостей.
- Ждём вас на берегу Байкала, чтобы вместе проводить зиму и встретить весну, - призывают организаторы.
В Бурятии устроят Байкальскую масленицу
Общество, Фото:
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