Она вошла в состав женской сборной России
С 12 по 14 февраля на чемпионате Европы в Риме пройдут соревнования по женской борьбе. Состав женской сборной России определился на тренировочном сборе, проходящем на спортивной базе «Озеро Круглое».
В состав российской команды на чемпионат попала спортсменка из Бурятии. Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш примет участие в турнире в весовой категории до 53 кг. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
По информации федерации спортивной борьбы России, в команду вошли все участницы самого успешного для сборной РФ чемпионата мира в Нур-Султане, за исключением бронзового призёра чемпионата мира-2019 Екатерины Полещук.
Стальвира Оршуш примет участие в чемпионате Европы
Общество, Фото:
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