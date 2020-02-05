Стальвира Оршуш примет участие в чемпионате Европы

Она вошла в состав женской сборной России



С 12 по 14 февраля на чемпионате Европы в Риме пройдут соревнования по женской борьбе. Состав женской сборной России определился на тренировочном сборе, проходящем на спортивной базе «Озеро Круглое».



В состав российской команды на чемпионат попала спортсменка из Бурятии. Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш примет участие в турнире в весовой категории до 53 кг. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



По информации федерации спортивной борьбы России, в команду вошли все участницы самого успешного для сборной РФ чемпионата мира в Нур-Султане, за исключением бронзового призёра чемпионата мира-2019 Екатерины Полещук.

