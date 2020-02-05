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Забайкалец погасил полумиллионный долг, чтобы продать квартиру

Забайкалец погасил полумиллионный долг, чтобы продать квартиру
Общество, 
Квартира жителя Могочи находилась под запретом на регистрационные действия

Судебные приставы взыскивали с 32-летнего жителя Могочи задолженность в пользу банка и налогового органа на общую сумму 561 тыс. руб.

В установленный законом срок требования исполнены не были. По имеющимся счетам могочинца денежные средства отсутствовали. Проверка по месту проживания не выявила имущество, на которое можно было обратить взыскание в счет уплаты долга.

Согласно ответам регистрирующих органов, у неработающего должника на праве собственности в Могоче имелась квартира площадью 54,30 кв.м. На данное имущество судебный пристав-исполнитель наложила запрет на проведение регистрационных действий, поэтому продать или произвести какие-либо действия в отношении квартиры собственник был не вправе.

Некоторое время данное обременение не оказывало должного воздействия на мужчину, пока он не решил продать недвижимое имущество. Перспектива срыва сделки по продаже квартиры способствовала тому, что должник в полном объёме погасил долг в размере 561 тыс. руб. После этого запрет на регистрационные действия судебным приставом был отменён.

Всего в 2019 году в Забайкальском крае вынесено 39,5 тысяч постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должников-забайкальцев, сообщает пресс-служба краевого УФССП.
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