На соревнования поедут Александр Богомоев, Балдан Цыжипов и Димчик Ринчинов
С 10 по 16 февраля в Риме пройдёт чемпионат Европы по спортивной борьбе. Соревнования вольников завершат программу – они вступят в борьбу за медали 14 февраля.
В состав сборной команды России по вольной борьбе попали все победители «Гран-при Иван Ярыгин-2020». От Бурятии поедут Александр Богомоев (61 кг) и Балдан Цыжипов (125 кг). По информации федерации спортивной борьбы РФ, команду возглавит олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы Абдулрашид Садулаев.
Ещё один бурятский борец примет участие в чемпионате в составе сборной Беларуси. Димчик Ринчинов выступит в весовой категории 57 кг. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Три бурятских вольника выступят на чемпионате Европы
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