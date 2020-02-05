В Забайкальском национальном парке стартовала акция «Чистый лёд Байкала»
3 февраля в Забайкальском национальном парке стартовала ежегодная акция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Акция проводится с 2012 года для того, чтобы мусор, оставленный рыбаками и отдыхающими, не ушёл под воду после таяния льда. Годы проведения акции показали, что у посетителей формируется правильная привычка убирать за собой, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
По условиям акции весь мусор должен быть плотно упакован в мешок и сдан на контрольно-пропускной пункт госинспектору национального парка. В зависимости от количества сданного мусора участники получают подарки – магниты, календари, наборы открыток «Заповедное Подлеморье» и термокружки.
В этом году дополнительным условием акции стал раздельный сбор мусора. В Забайкальском нацпарке созданы возможности для массового внедрения селективного сбора отходов. На территории парка, а также на КПП оборудованы пункты для их раздельного сбора.
Если летом за правильно рассортированное вторсырье посетители получали «зелёные» купоны, который можно обменять на какую-либо услугу при следующем посещении нацпарка, то сейчас участники акции, соблюдающие это условие, получают специальный подарок - футболку.
Для полноты освещения прохождения акции и её итогов участникам следует делать фото рядом с рекламным щитом, содержащим информацию об акции и выкладывать фото в социальные сети с хештегом #чистый лёд Байкала. Акция продлится до 17 апреля 2020 года.
Нацпарк в Бурятии вручит подарки в обмен на мусор
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Ощущения в полёте не описать», - поделился победитель необычного конкурса
Вместе с детьми инспекторы изготовили светоотражающие наклейки
Член сборной России Михаил Асташов дал пояснения по нашумевшему видео о работе курьером в службе доставки еды
Журавль признан птицей года на Дальнем Востоке
Служебная собака по кличке Дельт помогала в розыске без вести пропавших и даже летала на вертолёте
Выходцы Баргузинского и Курумканского районов призвали богатство в свои дома
За прошедшую неделю зарегистрировано более 2000 случаев ОРВИ
Участие в фестивале примут 70 команд
В 2019 году на организацию доступной среды было направлено более 30 миллионов рублей
Мероприятие состоится в эту субботу
Злоумышленник проник в жильё, взломав замок
Сельчанин собрал коноплю и хранил её в лесу
Сотрудники МЧС провели профилактический рейд
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике местами небольшой снег
Общество, 04.02.2020
Концерт ансамбля «Солисты Москвы» состоится 16 апреля