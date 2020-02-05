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Нацпарк в Бурятии вручит подарки в обмен на мусор

Нацпарк в Бурятии вручит подарки в обмен на мусор
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Забайкальском национальном парке стартовала акция «Чистый лёд Байкала»

3 февраля в Забайкальском национальном парке стартовала ежегодная акция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Акция проводится с 2012 года для того, чтобы мусор, оставленный рыбаками и отдыхающими, не ушёл под воду после таяния льда. Годы проведения акции показали, что у посетителей формируется правильная привычка убирать за собой, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

По условиям акции весь мусор должен быть плотно упакован в мешок и сдан на контрольно-пропускной пункт госинспектору национального парка. В зависимости от количества сданного мусора участники получают подарки – магниты, календари, наборы открыток «Заповедное Подлеморье» и термокружки.

В этом году дополнительным условием акции стал раздельный сбор мусора. В Забайкальском нацпарке созданы возможности для массового внедрения селективного сбора отходов. На территории парка, а также на КПП оборудованы пункты для их раздельного сбора.

Если летом за правильно рассортированное вторсырье посетители получали «зелёные» купоны, который можно обменять на какую-либо услугу при следующем посещении нацпарка, то сейчас участники акции, соблюдающие это условие, получают специальный подарок - футболку.

Для полноты освещения прохождения акции и её итогов участникам следует делать фото рядом с рекламным щитом, содержащим информацию об акции и выкладывать фото в социальные сети с хештегом #чистый лёд Байкала. Акция продлится до 17 апреля 2020 года.
национальный парк мусор
 
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