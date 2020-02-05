Выставка работ Даши Намдакова откроется в Иркутске

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Выставкой известного скульптора музей открывает серию юбилейных мероприятий, посвящённых 150-летию



Выставка «Иркутск. Традиции. Меценаты. Даши Намдаков» откроется 6 февраля в галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Выставка будет работать до 1 марта, сообщает пресс-служба музея.



В экспозиции — работы из частных коллекций, а также из фондов музея, в том числе новые, которые учреждение представит впервые в своих залах.



Выставкой Даши Намдакова музей открывает серию юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня основания своего собрания. На сегодня в музее хранится девять скульптур и два графических листа известного скульптора.



В феврале 2000 года в залах Иркутского художественного музея состоялась первая персональная выставка скульптора Даши Намдакова. После Иркутска последовали экспозиции в Музее Востока в Москве, Третьяковской галерее, Эрмитаже, а затем по всему миру, включая Италию, Великобританию, Китай, США и так далее. На сегодняшний день персональные выставки Даши Намдакова прошли во многих странах мира.

