Улан-удэнец полетал на самолётах под руководством «Барсов»

- Мой первый полет на спортивном самолёте в 18 лет свершился! Я благодарю Ивана Барсова за предоставленную возможность ощутить все то, что ощущают пилоты - профессионалы! Мои ощущения в полёте не описать. По итогу я летал на двух самолётах, на Як-18Т и на Як-52. Оба самолёта мне подарили офигенные эмоции, пилоты этих самолётов зарядили меня крутой мотивацией стать пилотом, - написал улан-удэнец в Instagram.



