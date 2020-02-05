Улан-удэнец полетал на самолётах под руководством «Барсов»

18-летний улан-удэнец Кирилл Щербинин полетал на двух самолётах над Сургутом под руководством капитана пилотажной группы «Барсы» Ивана Барсова. Фото и видео Кирилл выложил накануне в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед Новым годом Иван Барсов объявил розыгрыш, главным призом которого были три часа учебных полётов.
Кирилл разместил под постом свою историю, в которой признался, что давно мечтает стать пилотом. Любовь к небу улан-удэнцу передалась от деда, который был пилотом. Так, молодой улан-удэнец стал одним из победителей конкурса и был приглашён в Сургут.
Кирилл поделился своими впечатлениями от полёта:
- Мой первый полет на спортивном самолёте в 18 лет свершился! Я благодарю Ивана Барсова за предоставленную возможность ощутить все то, что ощущают пилоты - профессионалы! Мои ощущения в полёте не описать. По итогу я летал на двух самолётах, на Як-18Т и на Як-52. Оба самолёта мне подарили офигенные эмоции, пилоты этих самолётов зарядили меня крутой мотивацией стать пилотом, - написал улан-удэнец в Instagram.
Он добавил, что вернётся в Улан-Удэ 8 февраля и приступит к монтажу видеоролика, посвящённому поездке в Сургут и полёту.
Единственная в России женская пилотажная группа выступала на 80-летии Улан-Удэнского авиазавода летом 2019 года. Самолёты кружили над головами довольных горожан около получаса, чем произвели бурю восторга.