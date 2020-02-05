В Улан-Удэ ради родового молебна сняли зал в КСК

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Выходцы Баргузинского и Курумканского районов призвали богатство в свои дома



Накануне, 4 февраля, в Улан-Удэ в МУП КСК с 17.30 до 20.00 часов проводился специальный молебен «Барг Хан тахилгаан» - поклонение священной горе Бархан-Уула, находящейся в Баргузинской долине.



На молебен пришли верующие выходцы Баргузинского и Курумканского районов.



- Для подношений нужно иметь: молоко, чай, мучные изделия, фрукты, водку или тогооной. Всё в небольшом количестве (чтобы помещалось в руках), но хорошего качества. Будет организована продажа религиозной атрибутики, большая часть которой является курумканской продукцией. Это лунные календари, печатная продукция, аршаны, благовония в ассортименте, хии морины, тогооной, хадаки и т.д. Аренда зала заканчивается в 20.00. Приносим извинения за изменения. По независящим от нас причинам пришлось отказаться от ФСК, - сообщалось ранее в официальной группе Курумканского дацана в соцсети.



На мероприятии побывал известный телеведущий Батодалай Багдаев.



- Баргузинские буряты призвали богатство в свои дома и семьи. Буддийский молебен – поклонение горе Бархан-Уула - провели ламы из Курумканского дацана. Фоторепортаж из КСК Улан-Удэ с главного родового молебна выходцев из Баргузинского и Курумканского района, - написал он.



Гора Бархан-Уула (Барагхан) – одна из главных святынь Баргузинской долины и Баргузинского хребта. Название этой горы упоминается как в бурятских мифах, так и в древних тибетских текстах.



Согласно этим текстам, в Бурятии и Монголии имеется пять главных сабдаков – мест, где живут главные духи. Самое северное из них – гора Бархан-Уула – охраняет буддийское учение с севера. Считается, что человек, поднявшийся на эту гору, на год устанавливает связь с таинственной силой этого места. Верующие заявляют: только люди, ведущие праведный образ жизни, могут увидеть на скалах этой горы огромное изображение Будды.



Также, по мифологии бурят, гора Бархан-Уула – место пребывания Хажар Саган-нойона, хозяина Баргузинской долины, одного из 13 нойонов – небесных повелителей, спустившихся на Землю с неба.



Со священной горой связано множество легенд и преданий, по одной из них здесь когда-то был похоронен известный баргутский правитель.



Шаманские, а затем и буддийские обряды проводились как на вершине горы, так и внизу.

