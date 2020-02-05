За прошедшую неделю зарегистрировано более 2000 случаев ОРВИ
За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировано более 2000 случаев ОРВИ. Это почти в два раза выше показателей предыдущей недели, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
При этом, в четырёх районах республики (Бичурский, Кабанский, Баунтовский, Джидинский) и в городе Северобайкальск превышен эпидпорог.
В среднем заболеваемость ОРВИ находится в Бурятии на сезонном уровне и не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и отдельным возрастным группам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на карантин закрыты 31 класс в 10 школах и пять групп в четырёх детских садах.
Как защититься от гриппа и ОРВИ?
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их антисептическим средством для обработки рук;
- регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания дома и в помещениях общественного назначения;
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность, закаливание).
- избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми;
- после контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания, целесообразно воспользоваться назальным спреем для предотвращения проникновения вируса через слизистые оболочки носа;
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- в период подъёма заболеваемости носить медицинскую маску (марлевую повязку).
В четырёх районах Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ
Общество, Фото:
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