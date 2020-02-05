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В четырёх районах Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ

В четырёх районах Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшую неделю зарегистрировано более 2000 случаев ОРВИ

За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировано более 2000 случаев ОРВИ. Это почти в два раза выше показателей предыдущей недели, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

При этом, в четырёх районах республики (Бичурский, Кабанский, Баунтовский, Джидинский) и в городе Северобайкальск превышен эпидпорог.

В среднем заболеваемость ОРВИ находится в Бурятии на сезонном уровне и не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и отдельным возрастным группам.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на карантин закрыты 31 класс в 10 школах и пять групп в четырёх детских садах.

Как защититься от гриппа и ОРВИ?

- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их антисептическим средством для обработки рук;

- регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания дома и в помещениях общественного назначения;

- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность, закаливание).

- избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми;

- после контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания, целесообразно воспользоваться назальным спреем для предотвращения проникновения вируса через слизистые оболочки носа;

- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

- в период подъёма заболеваемости носить медицинскую маску (марлевую повязку).
ОРВИ грипп
 
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