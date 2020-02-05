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В Бурятию на фестиваль скорости приедут команды из Италии и Франции

В Бурятию на фестиваль скорости приедут команды из Италии и Франции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие в фестивале примут 70 команд

C 27 февраля по 1 марта в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии во второй раз состоится фестиваль скорости «Байкальская миля», который соберёт гостей со всей России и зарубежья в зимних условиях Байкала.

В «Байкальской миле» участвуют как спортсмены с мировыми именами, так и любители. Мотоциклы, спорткары, багги, карты - более 110 единиц - уникальная техника, разработанная и модернизированная специально для этого события, придаст событию особенный колорит. Участие в фестивале примут 70 команд, среди которых команды из России, Франции, Германии, Польши, Италии.

Во вторник, 4 февраля, прошло совещание по вопросу организации и проведения мероприятия под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.

На совещании были рассмотрены вопросы экологической безопасности и безопасности участников и гостей, вопросы медицинского сопровождения мероприятия, подготовки населённого пункта к фестивалю и иные организационные вопросы.

Алексей Цыденов подчеркнул, что необходимо обозначить территорию проведения заездов, культурных мероприятий, чтобы участники и гости не покидали зону проведения фестиваля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2019 года на Байкале прошёл первый фестиваль скорости «Байкальская миля». В нём приняли участие около 30 гонщиков из разных уголков России. О том, как это было, подробно рассказывает документальный фильм «Байкал: моторы и лёд», который вышел на канале «Discovery Channel».
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