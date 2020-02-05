В 2019 году на организацию доступной среды было направлено более 30 миллионов рублей
В 2019 году на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Бурятии было потрачено 30,2 млн.
- По итогам реализации программы к концу 2019 года стали доступными для инвалидов 98 объектов социальной инфраструктуры, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Соглашением, заключенным между правительством Бурятии и минтруда России, в 2020 году будет проведена работа на общую сумму 15,5 млн. рублей. Большая часть средств – 13,3 млн. рублей – субсидия из федерального бюджета
Ассигнования будут направлены на создание в образовательных организациях условий для обучения детей-инвалидов и на адаптивную физическую культуру и спорт.
В Бурятии доля доступных для инвалидов приоритетных объектов в 2019 году составляет 74,5% при плановом показателе – 51 %.
98 соцобъектов в Бурятии стали доступны для инвалидов
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